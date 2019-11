HOROSCOP rune pentru 10 noiembrie 2019. Berbecii evită să răspundă la agresiuni, Gemenii evită să confrunte adevărul

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 10 noiembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – Mannaz : Incearca sa nu faci nimic care sa te raneasca. Nu incerca sa contraataci pe nimeni, manifesta flexibilitate. Nu raspunde la agresiunea altora, la nedreptate si la furia lor cu a ta. Gandeste de doua ori daca o persoana te trateaza pe tine diferit decat o face cu toti. Poate ca e tipul de persoana al carui comportament lasa de dorit, deci nu lua nimic personal. Trateaza persoana ca pe conditiile meteo, accepti ceea ce este. Nu te infurii si nu esti ofensat cand ploua, pentru ca ploaia este la fel cu toata lumea.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo este runa iubirii si sperantei. Focuseaza-te pe cei pe care ii iubesti si bucura-te de compania lor si pretuieste ocazia de a fi cu ei. Sowulo este si o runa pozitiva care iti transmite ca in caz ca ai obiective si scopuri in viata, atunci focuseaza-te pe ele. Sowulo te va ajuta pe calea spre succes.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – Thurisaz : O situatie prezenta se anunta a fi complexa. Incerci sa actionezi dar trebuie sa o faci intr-o coeziune cu factorii externi. Fie iti e frica sa confrunti un adevar si sa analizezi cu claritate o situatie. Fii atent ca ce incerci sa faci sa nu inrautateasca situatia. Situatia nu depinde in totalitate de tine insa tot e nevoie sa te gandesti si tu mai mult ce poti face mai bine pentru ea.



