HOROSCOP rune pentru 10 octombrie. Balanțele sunt blocate în interior, Peștii trebuie să facă schimbări în viață

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 10 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Inguz indica o perioada buna sa incepi proiecte noi pentru ca ai energie si motivatie sa schimbi lucrurile in bine. Totusi, este nevoie sa tai vechile legaturi pe actualele proiecte ca sa poti incepe unele noi. Daca relatiile de familie sunt importante, acum este un timp pentru a imparti si arata apreciere pentru ei, in special daca e vorba de membri tineri de familie. Poti identifica obiecte de familie cu semnificatie speciala si sa spui celor dragi mai tineri despre ele si ce inseamna pentru tine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale. Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO, inversata. Daca ai parte de o bucurie mare, se poate intampla ca energia acestei bucurii sa fie asa de coplesitoare incat dupa ea sa urmeze o cadere. Runa iti vesteste acum sa te bucuri de bucurie si sa accepti fazele firesti ale vietii in care nu sunt numai varfuri. Ce urmeaza dupa un varf nu e cadere ci este revenire la starea urmatoare de creatie a urmatoarei bucurii.

