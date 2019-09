HOROSCOP rune pentru 10 septembrie. Fecioarele își schimbă viața, Capricornii au parte de ceva dificultăți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 10 septembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – BERKANA. Scufunda-te adanc in orice faci, cu atentie si prezenta. Da la o parte orice rezistenta ca sa poti incepe si face munca asa cum trebuie. Daca ai colturi intunecate, curata-le acum. Daca ai nevoie de ajutor sa iti cureti aceste colturi, cauta un expert. Doar atunci creezi loc pentru ca recolta sa iasa la lumina.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Urmeaza un timp necesar pentru a finaliza sarcini curente ca sa poti avea parte de noi inceputuri si oportunitati aflate pe drumul tau. Nu mai pierde timpul bucland in trecut si la lucruri pe care nu le poti schimba si nu ai control asupra lor. Focuseaza-ti energia pe directii noi. Fii pozitiv si inconjoara-te cu oameni pozitivi decat cu uii care iti dau o viziune negativa asupra vietii. Cel mai mare pas pe care il poti face acum este sa fii pozitiv si sa crezi in tine si in capacitatile tale.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Ca orice calatorie prin viata, cu obstacolele si provocarile ei, orice curent de apa are turbulentele sale, bolovanii sai, cascadele sale si chiar si zone linistite dar apa intotdeauna isi va atinge obiectivul de a ajunge la ocean. Sa crezi ca si tu iti poti atinge scopurile dorite, dar fii si pregatit pentru orice situatie pe drum. Invata din tot ce intalnesti, fie ca este o cascada sau o oaza linistita.

