HOROSCOP rune pentru 11 decembrie. Peștii trebuie să depună efort, Taurii au parte de noi oportunități și provocări

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 11 decembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ: Runa Ansuz este cuvantul rostit al divinitatii. Runa extrasa fiind intoarsa, ti se sugereaza sa fii mai deschis si mai atent la vocea divinitatii ce incearca sa iti livreze un mesaj pe care nu il auzi. Cuvantul divin este intotdeauna corect si tu esti cel ce trebuie sa te straduiesti, oricare ar fi dificultatea, sa il auzi corect. Fii atent ce sfaturi ti se dau, pentru ca se pot dovedi a fi incorecte. Nu lua de buna orice sursa isi picura vorbele in urechile tale. In schimb, cauta in inima ta, in tacere, ce iti spune divinitatea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA. Scufunda-te adanc in orice faci, cu atentie si prezenta. Da la o parte orice rezistenta ca sa poti incepe si face munca asa cum trebuie. Daca ai colturi intunecate, curata-le acum. Daca ai nevoie de ajutor sa iti cureti aceste colturi, cauta un expert. Doar atunci creezi loc pentru ca recolta sa iasa la lumina.

