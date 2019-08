HOROSCOP RUNE pentru 12 august 2019. Gemenii sunt sfătuiți să mediteze și să aștepte

HOROSCOP RUNE. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 12 AUGUST 2019.

HOROSCOP RUNE BERBEC

Runa etalata – Raido / intors : Relatiile personale sunt acum accentuate si necesita atentie din partea ta. Rupturile de relatii pot aduce mai multa implinire si satisfactie decat uniunile lor. Mentine-ti un bun simt al umorului, indiferent ce se intampla. Chiar si esecurile sunt oportunitati in care esti redirectionat spre drumul bun. Ai incredere in proces.

HOROSCOP RUNE TAUR

Runa etalata – Kano / intors : Norii incep sa se adune si sa acopere soarele. Un parteneriat se prea poate sa plece din experienta ta. Daca este asa, tine minte ca se intampla astfel pentru ca nu mai este potrivit sau bine pentru tine sa ramana in aceasta etapa a dezvoltarii tale. Retine ca pierzi o oportunitate daca nu simti sa observi cand este cazul sa iesi dintr-un parteneriat. Renunta cu bucurie la vechi pentru ca noul sa poata fi primit in viata ta.

HOROSCOP RUNE GEMENI

Runa etalata – Thurisaz / intors : O situatie prezenta in care te afli necesita reflectie. Nu este nevoie sa faci nimic pana cand nu iei o decizie constienta si bine gandita. A te grabi acum devine dusmanul tau principal, indiferent daca situatia este de munca sau despre relatii cu oameni. Foloseste timp ca sa iti analizezi experientele anterioare, altfel situatia poate avea efect advers asupra ta. Sfatul este sa meditezi, sa astepti. Ai acum sansa sa privesti cu atentie la trecut, la ce ai invatat pentru viitor apoi sa te desprinzi de el.

HOROSCOP RUNE RAC

Runa etalata – Kenaz : Primesti un mesaj despre identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te feliciti pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele stand cu capul in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.

Citește continuarea pe SfatulParintilor.ro.