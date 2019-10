HOROSCOP rune pentru 14-20 octombrie. Fecioarele au parte de schimbări, Peștii trebuie să fie pregătiți pentru ceva neașteptat

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 14-20 octombrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Acum e un timp bun pentru comuicare, poti primi raspunsuri mult asteptate. Asculta cu atentie, in special in vizite si intalniri, ce ti se spune, poate avea o revelanta importanta anume pentru tine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Mesajul runei acum este despre finantele tale. Poti intampina frustrari in acest moment pe aceasta tema pentru ca simti ca nu ai controlul dorit de tine. Acum insa e momentul sa faci doi pasi in spate de la orice eveniment si sa privesti totul de la distanta, ca sa identifici ce trebuie facut. Invata din acest proces in care te afli. Observa ce se intampla si noteaza cum ai putea schimba lucrurile daca s-ar da timpul inapoi.

