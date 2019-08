HOROSCOP RUNE pentru 14 august. Fecioarele se simt în sfârșit în siguranță, Gemenii sunt puși pe cucerit

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 14 AUGUST 2019.

HOROSCOP. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP. De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

HOROSCOP. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata. Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa extrasa – Dagaz : Runa germanica Dagaz semnifica transformarea profunda urmare a unei constientizari puternice. Aceasta runa iti transmite faptul ca momentul este potrivit ca sa actionezi si sa obtii ceea ce iti doresti, astfel succesul este asigurat. Dealtfel vor exista puternice forte puse in slujba ta ca sa ai clipe de revelatie. Este o vreme de prosperitate si de mari salturi. De aceea, iti este recomandata o atitudine smerita, generoasa si recunoscatoare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa extrasa – Inguz : Runa germanica Inguz semnifica noi inceputuri si vointa divina pentru acestea. Aceasta runa te anunta ca exista si o noua cale de a obtine ceea ce vrei. Totodata iti transmite si faptul ca poti avea parte de o noua relatie. Fertilizeaza mai intai solul, termina orice treburi neterminate ai, apoi fii deschis pentru noul vestit de aceasta runa si care va veni la momentul potrivit.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa extrasa – Teiwaz : Runa germanica Teiwaz semnifica razboinicul viteaz si steaua calauzitoare de pe cer pe care se bazau vitejii vikingi odinioara. Ea este purtatoarea energiei masculine degajate de viteji si reprezinta anxietatea si ambitia de a cuceri. Atunci cand primesti aceasta runa, primesti sfatul de a persevera, indiferent de obstacole, spre telul tau, dar fii rabdator in tot acest proces.

