HOROSCOP rune pentru 14 decembrie. Capricornii trebuie să fie atenți la comunicare, Gemenii încep proiecte noi

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Tine mintea deschisa ca sa vezi schimbarile si la nevoie fa compromisuri. Ca sa mergi pe drumul drept, trebuie sa te uiti si dupa oportunitati mai profitabile sau sa fii curajos si sa urmezi chiar si o schimbare completa de directie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Inguz indica o perioada buna sa incepi proiecte noi pentru ca ai energie si motivatie sa schimbi lucrurile in bine. Totusi, este nevoie sa tai vechile legaturi pe actualele proiecte ca sa poti incepe unele noi. Daca relatiile de familie sunt importante, acum este un timp pentru a imparti si arata apreciere pentru ei, in special daca e vorba de membri tineri de familie. Poti identifica obiecte de familie cu semnificatie speciala si sa spui celor dragi mai tineri despre ele si ce inseamna pentru tine.

