HOROSCOP rune pentru 15 septembrie. Berbecii sunt plini de energie masculină, Gemenii trebuie să se aștepte la surprize

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 15 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

HOROSCOP GEMENI

Runa etalata – ANSUZ : Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.

