HOROSCOP rune pentru 19 august 2019. Berbecii au parte de o schimbare pozitivă, Gemenii trebuie să aibă încredere în legile firii

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 19 august 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

HOROSCOP Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – EIHWAS (cu fata in sus). Este o schimbare pozitiva pe drum spre tine. Aceste schimbari par sa nu fie total neasteptate pentru tine. Runa iti sugereaza ca te-ai pregatit de ceva timp pentru ele.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – ODIN : Primesti un mesaj ce inseamna ca necunoscutul, nestiutul si nevazutul sunt parte activa din viata ta la acest moment. La inceput era nimic si la final ramane nimic. Nu poate fi folosit controlul pe ceea ce nu exista inca. Ca sa poti avansa in marele gol din fata ta trebuie sa ai o incredere desavarsita. Si fa pasi in acest gol cu mainile goale si cu credinta de fier. Ceea ce te va sustina este puterea creativa a necunoscutului.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – BERKANA : Runa germanica Berkana semnifica renasterea, cresterea si este asociata cu mesteacanul. Aceasta runa anunta faptul ca o frumoasa crestere si dezvoltare are loc si va avea loc in familia ta sau in situatie de natura personala. Nu opune rezistenta chiar daca aceasta renastere si evolutie iti este nefamiliara la inceput. Totul este spre binele tau, ai incredere in legile firii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.