HOROSCOP rune pentru 2 octombrie. Scorpionii sunt într-o perioadă de bucurie, Capricornii privesc optimist spre orizont

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 2 octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Imagineaza-te stand sus pe un cal si privind lumea dintr-o perspectiva diferita. Tu ai nevoie sa ai incredere in cal si in loialitatea lui fata de tine, exact cum in viata trebuie sa ai incedere in cei din jur ca iti sunt loiali. S-ar putea sa ai nevoie sa iti modifici planurile sau ideile ca sa poti intelege si cuprinde in totalitate amploarea schimbarii anuntate. Acum este timpul sa profiti la maxim de orice oportunitate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – LAGUZ : Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). In viata ta pare a fi o furtuna agitata. Dar furtunile nu dureaza pentru totdeauna si, daca vezi refugiul sigur care este imediat dupa colt, totul va fi bine. Foloseste-ti intuitia sa te ghideze in directia buna. Tu ai raspunsurile daca crezi in tine si in drumul tau.

