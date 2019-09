HOROSCOP rune pentru 2 septembrie 2019. Berbecii trebuie să fie atenți la detalii, Gemenii sunt cuprinși de emoții puternice

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 2 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – EIWAS (cu fata in jos). Fa-ti timp sa vezi detaliile din jurul tau pentru ca ritmul vietii oricum se va accelera. Calatoria este la fel de interesanta precum destinatia. La nevoie, fa un pas in spate si vezi progresul facut ca si cum ar privi altcineva. Daca nu reusesti la timp un scop dorit, aduna-te praful si incearca din nou. Invata lectiile calatoriei tale si data viitoare vei reusi mai mult.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – NAUTHIZ, inversata. Ai pus dorinte si nevoi mai presus de iubire si armonie cu ceilalti ? Ai pus presiune ca sa se implineasca urgent ceva din ce doresti ? Ai batut din picioare in fata zeitatilor ca sa iti aduca ce vrei ? Runa Nauthiz iti vesteste ca asta iti blocheaza rezultatele. Poate ca esti indiferent la dorintele altora si concentrat doar asupra dorintelor tale. Cine ai fi tu fara aceste dorinte si implinirea lor ? Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori.

HOROSCOP Runa etalata – DAGAZ, inversata. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea este constiinta si motivatia de a reusi. Sunt indicatii ca anumite emotii pe care le ai atasate de un subiect te impiedica sa avansezi cu determinare si preferi sa amani actiuile focusate. Pune-ti intrebari ce simti daca ai reusi. Scoate la lumina soarelui adevarul.