HOROSCOP rune pentru 21 decembrie 2019. Berbecii au parte de emoții intense, Gemenii primesc laude

HOROSCOP. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 21 decembrie 2019.



HOROSCOP BERBEC



Runa etalata – KENAZ: Runa germanica Kano semnifica focul, pasiunea si tot ce se poate deschide bun urmare a acestei flacari arzatoare. Aceasta runa semnifica emotii intense si pasiune fierbinte. Pasiunea poate fi indreptata si manifestata catre orice iar in planul relatiilor, runa Kano anunta o intelegere si deschidere mutuala. Bucura-te!

HOROSCOP TAUR



Runa extrasa – Laguz : Runa germanica Laguz semnifica inflorire, curgere, apa si nu orice apa cu curgatoare. Aceasta runa poarta cu sine o semnificatie pozitiva si linistitoare. Totul curge asa cum trebuie si cum e mai bine in viata ta acum precum curge un rau de munte, trecand peste obstacole cu usurinta. Aspectul intuitiv al naturii tale este trezit pentru ca apa inseamna intuitie. Laguz te sfatuieste sa iti hranesti acest aspect si sa beneficiezi cat mai mult de pe urma ei. Totodata, hidrateaza-te din belsug cu apa de buna calitate.

HOROSCOP GEMENI



Runa etalata – MANNAZ : Semnificatie SINELE. Punctul de pornire in orice in viata trebuie sa fie intotdeauna propriul Sine si o relatie buna si functionala cu tine insuti este esentiala : de ea depinde daca alte relatii curg bine, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Acum nu este un bun moment sa cauti si si sa astepti laude despre realizarile tale, nici nu e timpul sa iti pui toata atentia in posibilele rezultate. Nu judeca si nu fii intolerant. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

