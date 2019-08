HOROSCOP RUNE pentru 22 august. Scorpionii au parte de succes, Leii întâlnesc oameni noi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 22 august 2019.

HOROSCOP. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ : Primesti un mesaj despre identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te feliciti pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele stand cu capul in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ : Unele lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. Este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

