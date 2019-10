HOROSCOP rune pentru 22 octombrie. Racii renasc și sunt fertili, Balanțele trebuie să își controleze emoțiile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 22 octombrie octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera : Jera este runa succesului si a continuitatii. Vesteste stare buna de spirit, rodnicia planurilor, recompense pentru eforturile trecute. Se anunta recompensa mare pentru cei ce si-au muncit pamantul cu mainile lor. De regula, Jera este o runa puternic pozitiva insa fiind un simbol al relatiei cauza efect poate sa insemne si ca vor veni rezultate ale altor actiuni din trecut care nu au fost foarte pozitive. Ca atare, Jera inseamna justitie iar justitia inseamna si recompensa si pedeapsa.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Kenaz iti sugereaza ca un cadou se anunta in viitorul tau imediat. Poate fi vorba de un cadou fizic concret sau de un cadou de cunostinta, cunoastere. Fie il dai, fie il primesti. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Este o schimbare pozitiva pe drum spre tine. Aceste schimbari par sa nu fie total neasteptate pentru tine. Runa iti sugereaza ca te-ai pregatit de ceva timp pentru ele.

