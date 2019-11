HOROSCOP rune pentru 23 noiembrie 2019. Berbecii așteaptă vremuri mai bune, Gemenii sunt aproape de succes

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 23 noiembrie 2019.



HOROSCOP In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – Nauthiz: Esti sfatuit sa astepti pentru vremuri mai bune. Este de dorit sa iti reconsideri unele planuri prea indraznete pentru acest moment, sunt implicate prea multe schimbari. Ai gria de tine, nu permite sa fii descurajat si sa ai o stare proasta. Daca iti dai libertatea de a fi pesimist, cei din jur vor gasi compania ta prea dificila. Nu face nimic acum, ci doar ai rabdare.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – Tiewaz: Tot ce ti se intampla acum este extrem de important. Runa anunta si recunoaste o perioada activa in viata ta. Aventurile de orice fel sunt posibile acum, la fel si emotiile puternice sau evenimentele importante. Daca te gandesti la relaitile cu alti oameni ca sunt deja formate, ele sunt necesare si buna. Daca te gandesti la afaceri sau la o idee, ramai fidel fata de ce este pentru ca are un rol pentru dezvoltarea destinului tau.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

