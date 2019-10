HOROSCOP rune pentru 23 octombrie. Berbecii se bucură de prosperitate, Gemenii își schimbă planurile

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 23 octombrie 2019.



HOROSCOP BERBEC Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Bucura-te de succesul si prosperitatea pe care le vei primi dar nu uita sa le imparti cu altii, pentru ca generozitatea este o caracteristica importanta a adevaratei prosperitati, in special daca nu te astepti la recompensa.

HOROSCOP TAUR Runa etalata – EIHWAS (cu fata in sus). Runa iti arata ca te afli pe calea buna spre visele tale. Pot fi anumite intarzieri in planurile tale, si in timp ce ai putea crede ca esti impiedicat, de fapt unele amanari sunt chiar un lucru bun pentru ca iti dau timp sa faci un pas in spate si sa vezi imaginea mai mare. Ai parcurs un drum lung pana aici si trebuie sa vezi orice amanare drept o oportunitate de a verifica ca totul este la locul sau si ca ai toate informatiile necesare pentru a lua decizii. Acum este timpul pentru o revizuire inainte de continuarea calatoriei tale.

HOROSCOP GEMENI Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Runa indica faptul ca este posibila o schimbare de plan, schimbare de locatie sau o calatorie. Aceasta schimbare nu pare a fi o surpriza si tu te-ai gandit deja la ea sau te-ai pregatit sa se intample. Aceasta runa anunta faptul ca schimbarile vor fi gradate in locul uneia mari si uriase. Aceasta parte a calatoriei tale prin viata este una pozitiva deci bucura-te de ea, oricat de infricosatoare pare a fi la inceput.

