HOROSCOP rune pentru 23 septembrie. Berbecii au noroc la călătorii, Gemenii trec printr-o perioadă de transformări

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 23 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – Laguz : Laguz este runa apei in toate formele ei. Runa sugereaza o actiune de curatare. Mai inseamna si miscarea de flux si reflux a valurilor marii dar si noroc in calatorii ce implica traversat de oceane si mari, noroc la pescuit sau in orice tip de activitate acvatica. Apa este parte vitala a existentei dar poate fi si pericol daca nu esti atent. Runa contine aspecte de fluiditate, schimbare si chiar o lipsa de control. Este subconstientul, intuitia, abilitatile noastre psihice si semnifica si nebunia senzuala a jocului sexual, fiind o runa cu energie feminina.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – Ansuz (inversata) : Fii atent sa nu interpretezi gresit o informatie primita. Ceva ce vezi sau citesti este cu mult mai important decat pare a fi. Fii atenta la glumeti sau la glume. Mesajele pot fi ascunse. Unele secrete pot exista. Sau ce pare o pacaleala este de fapt ceva serios. Ansuz este prima runa a lui Odin si reprezinta mesagerul, creativitatea, comunicarea si vointa divina.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – Eihwaz : Runa anunta o vreme a transformarilor, o vreme sa lasi vechiul deoparte, ca noul sa intre in viata ta ; o noua viata, noi vise, noi inceputuri. Schimbarea este singura constanta a vietii. Un progres rapid are nevoie de non-rezistenta ci de acceptarea schimbarilor. Nicio teama nu trebuie sa fie implicata. Schimbarile pot speria insa tu tii bine de drumul tau si ramai fidel tie insuti si totul va fi bine, vei ajunge la ce ti-ai propus.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.