HOROSCOP rune pentru 24 septembrie. Fecioarele trebuie să aibă grijă la anumite pericole, Gemenii interacționează greu cu alții

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 24 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori. Cuvintele cheie sunt necesitate si dorinta si are energie de foc. Nauhiz este conectata cu Frigga, zeita primara a vindecarii. Daca ai nevoie de bani urgent, iti apare Nauthiz cu un mesaj. Nauthiz iti vesteste aici sa constientizezi ca nevoile, capriciile si dorintele pot bloca rezultatele. Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. Deasemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – MANNAZ : Runa Mannaz se refera la omenire si interactiunea ta cu oamenii in general. In aceasta extragere, runa este intoarsa, ceea ce sugereaza o stare de separare intre tine si oameni in general sau anumiti oameni din viata ta. Exista o lipsa de armonie in interactiunea ta cu altii, fie ca nu accepti cum este societatea fie ca societatea nu accepta ceva la tine. Alternativ, aceasta runa poate sugera si separarea de natura dar si abilitatea ta de a te ridica deasupra acestei separari. Depaseste o bariera mentala si deschide-te spre natura si oameni, de unde iti vine implinirea.

