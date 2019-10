HOROSCOP rune pentru 25 octombrie 2019. Berbecii dau peste noroc, Gemenii încep un nou hobby

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 25 octombrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Runa indica faptul ca succesul si prosperitatea sunt in viitorul tau apropiat. Prosperitatea poate sosi spiritual sau fizic. Norocul poate veni pe calea ta si iti va spori bogatia vietii prin iubire, atat fizica cat si spirituala. Iubirea ta va fi implinita si reciproca.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – MANNAZ : Runa Mannaz se refera la omenire si interactiunea ta cu oamenii in general. In aceasta extragere, runa este intoarsa, ceea ce sugereaza o stare de separare intre tine si oameni in general sau anumiti oameni din viata ta. Exista o lipsa de armonie in interactiunea ta cu altii, fie ca nu accepti cum este societatea fie ca societatea nu accepta ceva la tine. Alternativ, aceasta runa poate sugera si separarea de natura dar si abilitatea ta de a te ridica deasupra acestei separari. Depaseste o bariera mentala si deschide-te spre natura si oameni, de unde iti vine implinirea.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Este un timp bun sa incepi un nou hobby, sport sau pasiune, in special daca te-ai gandit la asta de ceva timp. Foloseste energia buna a acestei runa sa iti cresti increderea in tine si nu te teme sa te provoci sa faci mai bine totul.

