HOROSCOP rune pentru 25 septembrie. Vărsătorii simt nevoia de schimbare, Gemenii trebuie să fie precauți

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 25 septembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ. Semnificatie : PERTURBARE. Poate ca te gasesti inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Aceasta runa iti indica posibilitatea ca tu sa te temi de o zdruncinatura in realitatea ta, in siguranta ta, in munca ta, in relatiile sau credintele tale. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti o victima a circumstantelor externe. Tu iti creezi propria realitate, natura ta proprie creaza ceea ce se intampla, ca atare nu esti neajutorat. Cu atentie examineaza situatiile din jurul tau si propriile tale credinte si atitudini despre ele si spre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile in propriile tale maini.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ (cu fata in sus). O noua influenta in viata ta este la orizont. Poate fi o oportunitate sau o persoana. Se anunta totodata si o perioada de distractie si bucurie. Acum este timpul sa te ocupi de acele hobbyuri pe care le-ai pus deoparte sau sa incepi unele noi, in special daca sunt creative si artistice. Un prieten iti poate oferi ajutor sau serviciile sale ; accepta doar daca aduce progres la calatoria ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Runa indica un timp pentru rabdare si precautie. Nu e timpul sa te grabesti spre urmatoarea provocare a vietii tale. Ia un moment ca sa observi ce este acum in viata ta si sa apreciezi momentul, in loc sa te grabesti inainte si sa pierzi detalii din calatorie si peisaj. Ceea ce observi acum te va ajuta la viitoarele etape.

