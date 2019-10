HOROSCOP rune pentru 26 octombrie 2019. Berbecii trebuie să se descurce singuri, Gemenii trec prin clipe de prosperitate

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 26 octombrie 2019.



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Othila cu fata in jos indica o perioada in care trebuie sa te descurci singur cu ce probleme ai, sa ai puterea sa faci ce este corect si sa gestionezi orice situatie cu onoare si integritate. Familia si prietenii nu te prea pot ajuta cu mai nimic. Acum sa te gandesti unde apartii cu adevarat si ce vrei cu adevarat. Retrezeste-ti visele si dorintele. Tine minte, daca vrei ceva poti obtine facand pasi oricat de mici, dar sa ii faci.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – JERA : Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – BERKANA : Berkana reprezinta copacul mesteacan. Mesteacanul este simbolul reinnoirii, renasterii, nasterii, cresterii si fertilitatii. Este o runa ce transmite veselie si anunta rezultate bune din actiunile pe care le-ai facut. Este o runa despre si pentru familie si a unei gospodarii bune si prospere.

