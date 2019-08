HOROSCOP rune pentru 27 august. Berbecii sunt atenți la comunicare, Racii au rezultate incredibile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 27 august august 2019.

HOROSCOP. Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Raido. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Teiwaz, inversata. Pericolul poate aparea din actiuni pripite. Asocierile la acest moment pot fi de scurta durata dar oricat ar fi sa stii ca fiecare isi serveste scopul pentru care au fost menite. Obiectivul tau este sa ajungi la un rezultat sau esti focusat pe ceea ce faci doar de placerea a ceea ce faci ? Cauta in tine raspunsul si vei intelege si relatiile implicate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Dagaz. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale. Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

