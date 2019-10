HOROSCOP rune pentru 27 octombrie. Berbecii se feresc de imaturitate, Gemenii contemplă arta iubirii

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.



HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 27 octombrie 2019.



HOROSCOP In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP BERBEC Runa etalata – Othila (inversata) : Fereste-te de imaturitate sau de prostie in jurul tau. Asuma-ti doar riscuri calculate, nu te aventura unde nu stapanesti. Exista si o posibila mostenire care are pentru tine o bogatie ascunsa. este runa casei, familiei si achizitiilor, a jocului cinstit spre acumulare, a beneficiilor ca drept de nastere sau mostenire.



HOROSCOP TAUR Runa etalata – OTHILA. Ea vesteste posibilitatea intemeierii unui cuib, unei familii, anunta o casatorie, o uniune sau o noua achizitie imobiliara. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau.

HOROSCOP GEMENI Runa etalata – MANNAZ : Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.