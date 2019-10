HOROSCOP rune pentru 28 octombrie 2019. Berbecii încearcă să fie mai buni, Gemenii primesc noi oportunități

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 28 octombrie 2019.



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Incearca sa fii persoana cea mai buna care poti fi si intotdeauna sa tinzi sa fii mai bun. Exact ca un artist ce nu e chiar satisfacut de pictura sa dar stie ca si-a atins maximul de bine al momentului si accepta totodata ca mereu poate invata mai mult, si tu inveti din fiecare experienta si contact. Influenta ta ii atinge pe altii, fie ca stii asta sau nu.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – Nauthiz (inversata) : Fii atent la ce se intampla in jurul tau ca sa eviti sa se intample ceva neplacut. Esti atentionat ca de tine si de reactiile tale depinde ca acest lucru sa nu se intample. Esti sfatuit sa eliberezi emotii captive negative si sa te distrezi mai mult. Fii cu ochii pe dorintele tale pentru ca unele pot contine pericole ascunse. Cineva in secret te poate admira.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – THURISAZ. Semnificatie POARTA DE IESIRE. Aceasta runa indica prezenta de noi optiuni ce se deschid inaintea ta. Cu toate acestea, esti sfatuit sa te opresti in fata portii inainte de a pasi pe ea, pentru a privi drumul care se intinde in fata ta de aici in continuare.

