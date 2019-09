HOROSCOP rune pentru 28 septembrie. Leii au parte de noi începuturi, Capricornii trebuie să facă alegeri dificile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 28 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera (inversata) : Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ. Aceasta runa iti arata sa iei in calcul nevoia de a nu actiona inca, ci de a examina experientele trecute si circumstantele inainte de a continua drumul spre succes. Nu este un moment de a lua decizii, ci mai degraba de a iti intari abilitatea de a astepta. Revizuieste-ti trecutul cu atentie. Observa-l, binecuvinteaza-l si da drumul la orice trebuie sa dai drumul. Abia apoi paseste, trece pragul, intra pe acea usa nou deschisa.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Wunjo : Wunjo este runa bucuriei. Anunta realizari in urma ambitiei, intelegere, buna sanatate, parteneriate infloritoare, succes in dragoste. Ochii iti sunt deschisi spre adevar. Ai parte de noi inceputuri prospere binecuvantate cu bucuria ta. Runa Wunjo este conectata cu o recompensa, cu un sentiment de satisfactie si bunatate, cu castiguri pasnice si cu realizari frumoase. Totul merge bine pentru ca esti in armonie absoluta cu viata insasi. Runa mai semnifica si colaborari apropiate si compania unor oameni in stare de bucurie, pentru ca bucuria nu este o emotie solitara. Cand lucrurile in viata o iau in jos si apare Wunjo, bucuria sa atinge fiecare parte a existentei tale.

