HOROSCOP rune pentru 29 august 2019. Berbecii se simt în siguranță, Gemenii trebuie să treacă la treabă

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 29 august 2019.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Runa etalata – OTHILA. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Tot ce te face sa te simti in siguranta inseamna pentru tine familie. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau. Se anunta vremuri bune pentru aceste domenii. Continua sa iti faci, dezvolti si aperi cuibul. Esti protejat.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Runa etalata – DAGAZ. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea transmite nevoia de a te focusa direct pe o anumita situatie pe care o vei rezolva cu ajutorul intuitiei. Simbolul sau este focul si este aliniata ca energie cu gardianul cerurilor, Asgard. Pune capat oricaror amanari si treci la treaba, apoi vei culege rezultatele dorite.



