HOROSCOP rune pentru 29 noiembrie. Balanțele primesc un cadou neașteptat, Peștii trebuie să profite de avantajele primite

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 29 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – JERA: Aceasta runa anunta deseori un sezon fertil si o finalizare fericita la termen. Jera este runa rezultatelor benefice ce au legatura cu orice activitate sau interes al tau de la acest moment al vietii. Ti-ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera stimulentele spre succes. Nu te astepta, totusi, la rezultate rapide. Ca si cu o cultura, este nevoie de un ciclu de cultivare sau de un proces de maturizare ca in sfarsit sa fii in stare sa culegi fructele muncii tale. Ai facut o treaba excelenta iar acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Este un timp sa accepti si ajutorul si ghidarea oferita de altii. Oricum, nu uita ca este vorba de viata ta si tu trebuie sa ai ultimul cuvant despre viata ta. Nu te lasa implicat in ceva ce nu vrei, oricat de solid este sfatul ce ti se da. Ceata este doar temporara in viata ta. Un viitor mai stralucit te asteapta daca ii permiti sa se intample.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ. Reorganizeaza-te si realiniaza-te. Contacteaza-ti sinele superior ce iti raspunde prin intuitia ta si succesul va urma. Relationeaza-te la tine cu corectitudine. Implica-te in propria experienta de a trai fara sa mai evaluezi si fara sa mai doresti sa intelegi tot.

