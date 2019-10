HOROSCOP rune pentru 29 octombrie 2019. Berbecii au parte de rupturi, Gemenii pornesc într-o călătorie

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 29 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP BERBEC Runa etalata – THURISAZ, inversata. Relatiile personale sunt accentuate acum. Unele rupturi sunt mai probabile decat unele noi uniuni. Mentine-ti umorul si detasarea orice se intampla. Chiar si esecurile pot fi oricand redirectionate si privite drept oportunitati ce si sunt, de fapt.

HOROSCOP TAUR Runa etalata – EIWAZ (cu fata in sus). O noua influenta in viata ta este la orizont. Poate fi o oportunitate sau o persoana. Se anunta totodata si o perioada de distractie si bucurie. Acum este timpul sa te ocupi de acele hobbyuri pe care le-ai pus deoparte sau sa incepi unele noi, in special daca sunt creative si artistice. Un prieten iti poate oferi ajutor sau serviciile sale ; accepta doar daca aduce progres la calatoria ta.

HOROSCOP GEMENI

Runa etalata – LAGUZ : Runa Laguz este runa ce reprezinta apa. Laguz este o runa cu energie puternic feminina si, precum oceanele, contine multa putere de o natura incontrolabila. In acest context, mesajul runei sugereaza faptul ca o mare putere ce ti-ar putea face rau este luata de la tine, cu forta valurilor marii. Mai simbolizeaza si posibilitatea startului unei calatorii. Intrucat runa are si un mesaj de putere sexuala, ea sugereaza atentie cu privire la forta pe care sexualitatea ar putea-o avea asupra ta sau asupra altui om prin tine.

