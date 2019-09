HOROSCOP rune pentru 29 septembrie. Berbecii au parte de o situație nouă în viață, Gemenii se bat cu pumnul în piept

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 29 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – Ehwaz : Aceasta runa poate indica mai multe lucruri. O situatie iti poate aduce ceva nou in viata ta, intalnirea cu oameni noi, dezvoltarea unei abordari fundamental diferite a vietii si a oamenilor, schimbarea unei locatii, plecarea intr-un loc diferit. Toate au in comun schimbarea din ceva in altceva. Fiecare situatie iti promite o schimbare graduala spre mai bine. Fii pregatit pentru schimbare si ajuta, este cel mai favorabil. Si accepta sa te schimbi. Numai in acest caz schimbarile externe benefice pot aparea. Subiectul schimbarii are legatura cu stilul tau de viata si relatiile cu oamenii.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – Ansuz : Unele lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. Este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – Mannaz : Daca crezi ca este momentul sa te bati cu pumnul in piept cerand recunoasterea meritelor si sa iti demonstrezi toata gloria ta, te inseli. Din contra, o situatie iti cere sa manifesti smerenie si umilinta. Nu trebuie sa atragi atentia artificial asupra ta. Cei dragi si prietenii nu prea sunt inclinati sa te onoreze acum iar sefii pot sa nu fie fanii tai la acest moment. Poate chiar sa existe o atitudine incorecta a cuiva fata de tine. Nu incerca sa contraataci, arata-ti flexibilitatea. Nu instiga agresiunea in alti oameni. Stai centrat mai mult in interiorul tau.

