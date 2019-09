HOROSCOP rune pentru 3 septembrie. Berbecii au nevoie de răbdare, Gemenii întâlnesc pe cineva promițător

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 3 septembrie 2019.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Runa etalata – FEHU : Sagetile pe care le-ai trimis repetat spre ce vrei au ratat tinta fie de aproape fie de hat, departe. Vaporul tau a ajuns, dar tu esti la grajd si astepti un cal bun. Observa situatia si intreaba-te “Ce am eu nevoie sa invat ca sa pot merge mai departe cu progresul meu ?”. Acum ai oportunitatea sa vezi unde se afla adevarata comoara pentru tine care te va duce mai departe.

HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Runa etalata – GEBO : Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

