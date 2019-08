HOROSCOP rune pentru 30 august. Berbecii sunt afectați de un dezechilibru, Gemenii evoluează frumos

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Runa etalata – ALGIZ, inversata. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Acum esti atentionat ca in relatie cu cei din viata ta exista un dezechilibru : fie esti prea sensibil fie prea agresiv sau controlant. Intrucat norocul in afaceri si munca depinde de relationarea cu oamenii, esti sfatuit sa iti analizezi si echilibrezi energia.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Runa etalata – TEIWAZ, inversata. Fii prudent in ce competitii si confruntari te implici si la ce mijloace de lupta recurgi in dorinta de a-ti asigura succesul. Fara echilibru, pot aparea probleme legale. In razboi, curajosii luptatori stiu cand sa avanseze, cand sa se retraga si cand sa stea in expectativa. Aceasta runa este simbolul masculinului curajos, al razboinicului neinfricat asa cum suntem fiecare dintre noi. Semnifica motivatia, ambitia si castigul. Exista o energie a confruntarii, a competitiei si a invingerii in urma sa, a tariei si fortei. Are energie de foc si este conectata cu Tyr, zeul razboaielor.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Runa etalata – BERKANA. Energia acestei rune este conectata la Freya, Mama zeita primordiala a vietii dar si cu Hild care restaureaza viata. Este energia devotiunii, a hranitului, a vindecarii prin ingrijire si implicare. Tot ce inseamna bebelusi, hrana, maternitate si act de a avea grija de o alta viata este legat de aceasta runa. Ti se vesteste accesul la energia regenerarii vietii tale si o crestere si evolutie frumoasa pentru tine sau pentru cineva pe care il iubesti si ingrijesti.

