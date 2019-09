HOROSCOP rune pentru 30 septembrie 2019. Berbecii au parte de câștiguri palpabile, Gemenii au abilități de mentor

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 30 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – OTHILA : Aceasta este runa castigurilor benefice. Ea indica aparitia unui moment in care pregatirile concrete, palpabile vor duce la rezultate palpabile. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te extinzi. Noile achizitii sunt favorizate. Deasemenea, aceasta runa iti introduce o vreme de binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi de succes si vor aduce oportunitati noi si mai bune pentru dezvoltare. Este un moment in care, daca ele vor fi recunoscute, te vor recompensa cu beneficii importante pentru dezvoltarea ta.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Toti oamenii intalniti si evenimentele ce s-au intamplat in viaa ta te-au facut individul unic care esti acum. Nu exista nimeni altcineva ca tine, deci nu incerca sa ii imiti pe altii. Tu vei fi o inspiratie si calauza pentru altii doar daca mai intai tu crezi in tine, in valoarea si in abilitatile tae. Anuleaza-ti indoielile si fa un nou pas spre ce iti doresti, luand cu tine ceea ce viata te-a invatat pana acum.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Ai abilitatea de a deveni mentor pentru alti care pot invata din intelepciunea ta, dar nu te astepta la nimic in schimb. Da-ti ajutorul cu usurinta si bucura-te de energia pozitiva pe care o creaza iubirea ta.

