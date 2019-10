HOROSCOP rune pentru 4 octombrie. Gemenii trebuie să aibă încredere în destin, Taurii descoperă prosperitatea

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 4 octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Imagineaza-te stand sus pe un cal si privind lumea dintr-o perspectiva diferita. Tu ai nevoie sa ai incredere in cal si in loialitatea lui fata de tine, exact cum in viata trebuie sa ai incedere in cei din jur ca iti sunt loiali. S-ar putea sa ai nevoie sa iti modifici planurile sau ideile ca sa poti intelege si cuprinde in totalitate amploarea schimbarii anuntate. Acum este timpul sa profiti la maxim de orice oportunitate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Dagaz anunta o constientizare si o avansare importanta intr-o relatie care te preocupa. Momentul este potrivit si ca atare succesul este ca si asigurat. Este runa increderii radicale chiar daca circumstantele te pot impinge sa sari in gol cu mainile aparent goale. Ea anunta deseori o vreme a prosperitatii si rezultatelor mari. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa fii purtat de val si sa te porti nesabuit. Smerenia si generozitatea sunt de urmat.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.