HOROSCOP rune pentru 5 septembrie. Fecioarele au parte de unele blocaje, Vărsătorii trebuie să învețe să fie răbdători

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 5 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ : Runa Ansuz este cuvantul rostit al divinitatii. Runa extrasa fiind intoarsa, ti se sugereaza sa fii mai deschis si mai atent la vocea divinitatii ce incearca sa iti livreze un mesaj pe care nu il auzi. Cuvantul divin este intotdeauna corect si tu esti cel ce trebuie sa te straduiesti, oricare ar fi dificultatea, sa il auzi corect. Fii atent ce sfaturi ti se dau, pentru ca se pot dovedi a fi incorecte. Nu lua de buna orice sursa isi picura vorbele in urechile tale. In schimb, cauta in inima ta, in tacere, ce iti spune divinitatea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Sanatatea si asocierile sunt subiecte pe care sa le privesti cu atentie. Daca unele persoane te folosesc si stii asta in inima ta, sa stii ca esti singura persoana responsabila de asta, nu ei. Si tu ai beneficii din aceasta situatie. Daca un castig nu e posibil, sa stii ca si in pierdere exista o forma de castig din ce inveti si din progresul ce are loc.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA. Energia acestei rune este conectata la Freya, Mama zeita primordiala a vietii dar si cu Hild care restaureaza viata. Este energia devotiunii, a hranitului, a vindecarii prin ingrijire si implicare. Tot ce inseamna bebelusi, hrana, maternitate si act de a avea grija de o alta viata este legat de aceasta runa. Ti se vesteste accesul la energia regenerarii vietii tale si o crestere si evolutie frumoasa pentru tine sau pentru cineva pe care il iubesti si ingrijesti.

