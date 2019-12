HOROSCOP rune pentru 6 decembrie. Berbecii fac un sacrificiu util, Gemenii trebuie să accepte schimbările

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 6 decembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC Runa etalata – TEIWAZ: Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

HOROSCOP TAUR Runa etalata – THURISAZ : Runa germanica Thurisaz semnifica poarta in general si poarta divina in particular. Aceasta runa vesteste faptul ca exista noi oportunitati ce se deschid pentru tine si in fata ta larg si imbietor. Mai intai insa este nevoie sa te opresti si sa privesti indeaproape care este calea care te-a adus in acest punct si ce ai invatat din ea. Poti merge mai departe daca ai in desaga de drum invatamintele valoroase de pana acum ce iti vor fi de folos in continuare.

HOROSCOP GEMENI Runa etalata – Uruz: Nu te opune schimbarilor, nu te tine cu dintii de ce este vechi si familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin niste schimbari. Poate ca afacerea va fi organizata intr-un nou mod. Puterea care a venit in viata ta este responsabila pentru acest proces. Ai incredere si nu ii pune piedici.



