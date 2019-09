HOROSCOP rune pentru 6 septembrie. Balanțele au parte de schimbări profunde, Capricornii trebuie să scape de secrete

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 6 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Wunjo iti sugereaza acum faptul ca este un timp benefic tie sa te bucuri de familia extinsa si de prieteni. Se prezinta o perioada plina de impliniri pentru tine. Daca esti singur, cineva poate intra in viata ta si va aduce o mare diferenta in bine pentru tine. Si prieteniile devin mai apropiate si mai pline de satisfactie.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – URUZ. Uruz reprezinta forta primara a puterii, protectiei si fortei interioare si e simbolizata de coarne de boi salbatici. Este energia suveranitatii si regalitatii si testeaza puterile pe care credem ca nu le avem. Energia sa este a apei ca o cascada si este conectata cu Thor, zeul tunetului dar si cu zeul Norn Urd care se ocupa de destinele noastre. Uruz iti vesteste ca esti puternic fizic asa cum nu stiai ca esti si vei avea ocazia sa iti dai seama de acest lucru. Nimic nu iti sta in cale daca vrei. Foloseste aceasta forta constructiv in relatiile cu oamenii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – THURISAZ. Este munca destula de facut, atat in tine cat si in afara ta. Esti pregatit sa primesti mesaje de la divinitate. Acum vei putea vedea ce ascunzi in interiorul tau pentru ca iti va aparea in exterior si vei recunoaste. Daca ai de urmat o actiune, mai asteapta si asa elimini rezistenta.

