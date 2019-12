HOROSCOP rune pentru 7 decembrie 2019. Berbecii au parte de prosperitate, Gemenii sunt puși pe distrugere

HOROSCOP Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 7 decembrie 2019.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Runa etalata – FEHU: Runa Fehu este runa ce simbolizeaza bovinele, un simbol de bogatie in civilizatiile nordice. Este, asadar, un mesaj despre fertilitate si prosperitate. Unii interpreteaza pe Fehu ca fiind vestitor de copii. In extragere, runa este inversata, iar mesajul ce este tranmis este sa lucrezi la a inlatura o distantare pe care o ai fata de un copil sau o distantare a ta fata de parintii tai.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Runa etalata – GEBO: Runa germanica Gebo semnifica parteneriate si cadouri. Este o runa eminamente pozitiva care anunta promisiuni implinite si vise ce devin realitate. Atunci cand apare runa Gebo, vei sti ca ceva pozitiv si total meritat este pe cale sa se prezinta in viata ta. Un parteneriat reciproc avantajos este pregatit sa se nasca.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Runa etalata – HAGALAZ: Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementare, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

