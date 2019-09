HOROSCOP rune pentru 7 septembrie. Săgetătorii au parte de succes, Peștii comunică excelent

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 7 septembrie 2019.

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca este mai bine sa te intorci din fuga si sa iti infrunti fricile, folosind puterea din tine, decat sa pierzi o oportunitate ce ti se ofera. Tu trebuie sa inveti din slabiciunile tale si sa te concentrezi pe a incerca sa inveti cum sa iti cresti abilitatile in acele zone. Daca lucrurile par a fi la pamant, tine minte ca de la pamant exista o unica directie : in sus. Focuseaza-te pe realitate si opreste-te din a te teme ce se poate intampla si traieste-ti viata.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Teiwaz sugereaza ca succesul realizarilor tale prin munca sustinuta si determinare este aproape. Cauta in tine raspunsurile. Nu uita sa iti onorezi promisiunile si angajamentele pe care le-ai facut.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

