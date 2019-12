HOROSCOP rune pentru 8 decembrie 2019. Berbecii încep un nou capitol, Gemenii dau forță vieții

HOROSCOP. Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, DUMINICA 8 decembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului



HOROSCOP Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP BERBEC Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida unul ca sa poata incepe urmatorul. Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

HOROSCOP TAUR Runa etalata – RAIDO: Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

HOROSCOP GEMENI Runa etalata – SOWELU: Runa germanica Sowelu semnifica conceptul de totalitate, de forte vitale ale vietii si de Soare. Aceasta runa vesteste un moment de profunda regenerare pentru cel ce o primeste. Este nevoie sa admiti ceva ce ai negat de mult timp daca vrei sa mergi mai departe si sa culegi beneficii noi. In clipa in care accepti sa scoti la lumina ce era in negare, devii intreg, complet si aduci totalitatea in viata ta. Un razboinic este viteaz atunci cand este constient de toate aspectele sale.

