HOROSCOP rune pentru finalul săptămânii. Berbecii nu sunt în stare să ia decizii, Gemenii primesc cadouri

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Va fi nevoie sa confrunti unele situatii inainte de a te misca inainte si intr-o perioada mai buna a vietii tale. Daca nu te simti in stare sa iei decizii acum, scrie cum te simti saptamanal si in maxim doua luni revizuieste-ti ce ai scris. Asta te ajuta sa iti vezi progresul si cum te-ai miscat mai mult spre zona in care sa iei deciziile necesare pentru o viata mai buna.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii atent sa nu incepi nimic riscant acum. Rezultatele vor fi mai bune daca mai stai putin. Aceste dificultati sunt doar temporare. Foloseste acest timp de asteptare ca o oportunitate de a invata rabdarea. Verifica fiecare data concreta pe care o ai si vei reusi.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). In timp ce este placut si frumos sa primesti cadouri, este si mai bine pentru tine acum sa oferi, iar recompensele iti vor veni neasteptat in viitor. Familia si prietenii sunt binecuvantari care nu ar trebui luate ca si cum ti se cuvin si sunt firesc sa iti fie acordate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.