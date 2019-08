HOROSCOP rune pentru finalul săptămânii! Berbecii trec prin schimbări puternice, Gemenii sunt pătrunși de o stare de bine

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

HOROSCOP BERBEC Runa germanica etalata : EHWAZ

Semnificatie : MISCARE

HOROSCOP Aceasta runa semnaleaza vremea tranzitiilor si transformarilor. Ea indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Runa Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricarei tranzitii necesare si sa o duci cu demnitate pana la capat. Exista un flux de progres continuu, o notiune a cresterii care ar putea fi foarte bine relationata cu o afacwre sau cu o dezvoltare a unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare pentru tine acum. Acum este timpul sa permiti vechiului sa moara pentru a face loc noului.

HOROSCOP TAUR Runa germanica etalata : ODIN

Semnificatie : NECUNOSCUTUL

HOROSCOP Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

HOROSCOP GEMENI Runa germanica etalata : WUNJO

Semnificatie : BUCURIE

HOROSCOP Aceasta runa anunta o stare de siguranta si relaxare, un sens a starii de bine. Lumina patrunde in sfarsit printre noi, fructele atarna greoaie pe crengile copacilor tai si vremurile rele sunt in sfarsit in spate. Te vei vedea inconjurat de bucurie, placere si confort atat in casa cat si in afara ei. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa echilibrezi, sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbari necesare sunt deja in curs si acum te poti bucura din plin de viata si primi binecuvantari din Univers.

