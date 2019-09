HOROSCOP rune pentru sămbătă 14 septembrie 2019. Berbecii găsesc noi căi de a obține ceea ce vor, Gemenii se izbesc de dificultăți

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 14 septembrie 2019.



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Runa etalata – INGUZ : Runa germanica Inguz semnifica noi inceputuri si vointa divina pentru acestea. Aceasta runa te anunta ca exista si o noua cale de a obtine ceea ce vrei. Totodata iti transmite si faptul ca poti avea parte de o noua relatie. Fertilizeaza mai intai solul, termina orice treburi neterminate ai, apoi fii deschis pentru noul vestit de aceasta runa si care va veni la momentul potrivit.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Runa etalata – FEHU : Runa germanica Fehu semnifica posesiunile, procesul de hranire si abundenta sub toate formele sale. Aceasta runa vine cu un mesaj optimist ca abundenta vietii se revarsa in forme nebanuite asupra ta. Poti fi binecuvantat cu prosperitate fizica dar si spirituala. Conditia de baza ce ti se transmite este sa nu uiti sa imparti din ceea ce ai ca sa iti sporeasca si infloreasca.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Runa etalata – EIWAZ : Runa germanica Eihwaz semnifica apararea si puteri universale puse la dispozitia ta ca sa te protejeze. Aceasta runa anunta faptul ca pot exista unele dificultati la inceputul unei situatii noi ce se prezinta sau exista deja in viata ta, dar acestea au rol benefic si protector. De fapt, ceea ce iti pare dificultate este o perfecta orchestrare a naturii ca sa existe amanari care sunt necesare si iti prind bine. Esti protejat in tot acest timp. Intre timp, pune-ti casa in perfecta ordine si curatenie.

