Horoscop rune pentru săptămâna 1-7 iunie. Leii sunt preocupați de aspectul fizic, Capriconii fac călătorii

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Perth (inversata): Orice traiesti in aceasta perioada trebuie sa experimentezi. Nu da inapoi, exploreaza-ti misterele pentru a atinge intelepciunea. Urmeaza cu atentie tot ce iti dicteaza inima, etapele gresite pot fi costisitoare.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Thurisaz: In milologia norvegiana, stravechiul si siretul Gigant Farbauti (tatal lui Loki) a fost dintotdeauna dusmanul zeilor nordici. Si, desi avea rolul de a chinui omenirea, au dat zeilor norvegieni un scop: sa protejeze taramurile lor sacre. Acesta runa reprezinta tradarea Gigantilor de gheata, si transmite mesajul ca e nevoie sa fii atent, vigilent cu ceea ce se intampla in jurul tau.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos). Ansuz arata ca este posibil sa ai in fata o calatorie care nu da roadele dorite si ca ai putea fi la dispozitia cuiva si a intereselor sale. Liniile de comunicare par blocate, deci asigura-te ca informatiile importante sunt primite si trimise corect, pentru ca documente pot disparea. Fii atent si asculta intrebarile ce ti se pun. Raspunde la ce esti intrebat in loc sa raspunzi doar la cele la care stii raspunsul. Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum.

