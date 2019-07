HOROSCOP rune pentru săptămâna 15-21 IULIE. Leii își întăresc prieteniile, Capricornii depășesc o barieră mentală

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 15-21 IULIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

HOROSCOP. Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

“Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

HOROSCOP. Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

HOROSCOP. Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata : ALGIZ

Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. Deasemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata : SOWELU

Runa Sowelu este un simbol puternic pentru ca reprezinta Soarele. Spre deosebire de culturile si popoarele ecuatoriale ce vad Soarele drept aspru si o forta imperiala capabila sa cauzeze distrugeri, in cultura nordica de unde provin runele, soarele este o forta pura feminina ce da viata si permite recoltelor sa creasca. In vremuri de restriste, aceasta runa reprezinta claritatea viziunii spre viitor si victoria binelui asupra raului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata : URUZ

Uruz este numele unui bivol preistoric disparut. Acest animal era puternic si curajos si a fost mereu scopul vanatorii oamenilor in vremurile preistorice. Intrucat runa este inversata la aceasta extragere, simbolizeaza o lipsa de provocare sau o lipsa de suficienta pregatire in fata unei provocari. Mesajul este sa ajungi adanc in tine pentru a gasi puterea de care ai nevoie sau sa iesi din rutina uzuala ca sa faci fata la ceea ce pare a fi o situatie fara speranta.

