Horoscop rune pentru săptămâna 15-21 iunie. Berbecii au parte de multă energie, Leii sunt anxioși

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – JERA: Aceasta runa anunta deseori un sezon fertil si o finalizare fericita la termen. Jera este runa rezultatelor benefice ce au legatura cu orice activitate sau interes al tau de la acest moment al vietii. Ti-ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera stimulentele spre succes. Nu te astepta, totusi, la rezultate rapide. Ca si cu o cultura, este nevoie de un ciclu de cultivare sau de un proces de maturizare ca in sfarsit sa fii in stare sa culegi fructele muncii tale. Ai facut o treaba excelenta iar acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – NAUTHIZ. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori. Cuvintele cheie sunt necesitate si dorinta si are energie de foc. Nauhiz este conectata cu Frigga, zeita primara a vindecarii. Daca ai nevoie de bani urgent, iti apare Nauthiz cu un mesaj. Nauthiz iti vesteste aici sa constientizezi ca nevoile, capriciile si dorintele pot bloca rezultatele. Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi.

