HOROSCOP rune pentru săptămâna 16-22 decembrie. Scorpionii încep o nouă etapă, Berbecii încep să construiască o relație adevărată

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata : Gebo

Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

Sfatul este : sa tinzi catre uniuni, de acolo iti vine acum puterea. Dar nu uita despre libertatea fiecarui membru din uniune. E nevoie de multa rabdare si intelepciune.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata : Othilia

O situatie prezenta are doua aspecte. Daca esti interesat in relatia cu cineva, atunci este posibil sa fie timpul ruperii relatiei. Este mereu trist, dar se merita sa accepti macar filozofic aceasta idee. Sunteti impreuna, ati trecut prin unele lucruri impreuna. Unii oameni sunt meniti sa iti fie alaturi pana la final si tu esti menit sa acompaniezi unii oameni. Doare dar trebuie sa accepti. Nu poti face un om, doar pentru ca te iubeste, sa devina ca tine, sa isi lase propria cale si sa mearga pe a ta. Si nici tu nu ar trebui sa o faci pentru nimeni. Sigur ca e greu sa te rupi ce oameni cu care ai avut momente frumoase in trecut, dar trecutul nu revine, nu tine de el.

Runa iti arata ca este necesar sa opresti o relatie. Tu vei simti care este aceea. Oricum, ti se recomanda o pasivitate rezonabila. Nu face miscari bruste, nu rupe tu brutal nimic. La fel este valabil si in situatii profesionale.

Al doilea aspect al runei este legat de proprietate. Este posibil pentru tine sa castigi ceva sau chiar sa primesti o mostenire. Acum poti dispune de o proprietate cu libertate si cu beneficii.

Sfatul este : da drumul la ce trebuie sa plece fara sa simti furie sau amaraciune. Incearca sa iti lasi trecutul in bratele binelui. In unele cazuri, fii pregatit pentru o achizitie buna.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata : Laguz

Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine care te conduce, ce se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

Sfatul este : imagineaza-te ca esti in voia valurilor pe un fluviu si ai incredere in el, simte-te relaxat si in siguranta. Cand esti in asemenea situatie, nu este timp de reflectii si rationalizari.

