HOROSCOP rune pentru săptămâna 16-22 martie. Berbecii trebuie să facă o schimbare, Capricornii se simt depresivi

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Othila : Situatia ta prezenta are doua aspecte. Daca esti interesat in relatia cu cineva, este posibil ca sa fie timpul sa faci o schimbare in dinamica acestei relatii. Chiar si o despartire poate fi ceva benefic desi la prima vedere este trist. Ati fost impreuna, ai avut anumite satisfactii impreuna insa si o separare aduce noi satisfactii daca nu mai e ceea ce trebuia sa fie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Kenaz : Runa iti releva identitatea ta in orice aspect al vietii. Te autoimplinesti cu tot ce intentionezi si nu poti decat sa te feliciti pentru asta. Nu arunca munca facuta sau relatiile tale pentru ca personalitatea ta se manifesta mult prin ele. Daca depui eforturi in acea directie, vei fi recompensat generos. Poate curand vei avea un nou job caruia ii vei dedica cu bucurie timp si energie. Si poate vei intalni pe cineva intr-o relatie care iti va scoate in evidenta cele mai bune talente si calitati.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Ehwaz : O situatie curenta iti poate aduce ceva nou in viata. Poti iesi la intalnire cu oameni noi, poti dezvolta o abordare fundamental diferita a vietii si relatiilor, poti sa schimbi o locatie, poti merge undeva nou. Fiecare situatie promite o schimbare gradata spre mai bine ; se dezvolta idei noi, se imbunatatesc relatiile cu oamenii. Fii pregatit pentru schimbare pentru ca este favorabila.

