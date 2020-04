Horoscop rune pentru săptămâna 20-26 aprilie. Berbecii au parte de câștiguri, Vărsătorii găsesc adevărata comoara

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Othila : Aceasta runa are drept semnificatie si proprietatea. Este posibil sa castigi ceva sau sa primesti o mostenire. Accepta ce vine la tine cu detasare si lasa trecutul sa ramana in trecut. Fii pregatit pentru achizitii daca ele sunt menite sa vina spre tine. Nu forta insa nimic, nu fii rebel cu autoritatile. Rezista acestei tentatii, altfel vei regreta.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este simbolul razboinicului si reprezinta forta masculina si potenta precum si victorie in orice confruntare. Fii totusi atent pentru ca ea reprezinta direct pe zeul Norse care conform legendei si-a sacrificat mana in lupta cu un lup monstruos care ameninta lumea. Astfel, runa transmite o mare victorie dar care poate veni printr-un sacrificiu. Teiwaz este totodata si zeul legilor. Runa transmite faptul ca se va obtine justitie si dreptate intr-o situatie.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

