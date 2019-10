HOROSCOP rune pentru săptămâna 21-28 octombrie. Gemenii se relaxează, Capricornii au parte de pasiuni intense

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii saptamanii 21-28 octombrie 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

EIHWAZ: APARARE

Aceasta runa are legatura cu dificultatile care apa la inceputul unei noi vieti si de apararile pe care le construim in jurul nostru atunci cand avem de a face cu Necunoscutul. Deseori anunta o perioada de asteptare, deci sfatul sau principal este rabdarea.

Este recomandat sa anticipezi consecintele inainte de a actiona. De indata ce o decizie iti este in totalitate clara, atunci vei putea sa iti duci actiunea cu usurinta. Ia avantaj de aceasta perioada pentru a-ti pune casa in ordine si sa iti pui la punct afacerile personale.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

KANO: DESCHIDERE

Focul de regula simbolizeaza emotii si pasiuni intense. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesie distructiva dar pe partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate a intentiei in atitudinea ta este necesara acum, ca sa eviti sa cazi in partea negativa a pasiunii tale. In zona relatiilor, runa Kano anunta deschidere reciproca mutuala. Faclia intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi iar puterea creativa a unui asemenea foc poate sa duca la mari realizari si constientizari.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

WUNJO: BUCURIE

Aceasta runa anunta o stare de siguranta si relaxare, un sens a starii de bine. Lumina patrunde in sfarsit printre noi, fructele atarna greoaie pe crengile copacilor tai si vremurile rele sunt in sfarsit in spate. Te vei vedea inconjurat de bucurie, placere si confort atat in casa cat si in afara ei. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa echilibrezi, sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbari necesare sunt deja in curs si acum te poti bucura din plin de viata si primi binecuvantari din Univers.

